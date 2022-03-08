Карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами уже размещена в приложении "Киев Цифровой".

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"Киев Цифровой" – это приложение, работающее по принципу "город в телефоне". В 2021 году он стал доступен всем киевлянам. Также приложение объединяет ряд городских сервисов.

Карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами также доступна по ссылке https://bit.ly/kyiv-aqua.

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