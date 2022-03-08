Мапа автоматів з безкоштовною питною водою та бюветами вже розміщена у додатку "Київ Цифровий".

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"Київ Цифровий" – це застосунок, що працює за принципом "місто в телефоні". У 2021 році він став доступним для всіх киян. Також, додаток об'єднує низку міських сервісів.

Мапа автоматів з безкоштовною питною водою та бюветами також доступна за посиланням: https://bit.ly/kyiv-aqua.

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