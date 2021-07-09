Полицейские искали воров авто на улице Набережно-Корчеватской. Но они увидели BMW за рулем которого была данная лчность.

Еще один случай В Фастове под Киевом мужчина прыгал на служебную машину патрульных и ударил копа: видео

Об инциденте написали на телеграмм-странице "Киев Оперативный".

Искали воров, а нашли алководителя. Такая вот женщина,
– подчеркнули в сообществе.

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