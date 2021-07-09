Поліцейські шукали крадіїв авто на вулиці Набережно-Корчуватській. Але вони побачили BMW за кермом якого була дана особа.
Ще один випадок У Фастові під Києвом чоловік стрибав на службову автівку та вдарив поліцейського: відео
Про інцидент написали на телеграм-сторінці "Київ оперативний".
Шукали крадіїв, а знайшли алководійку. Така от жіночка,
– підкреслили у спільноті.
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