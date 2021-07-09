Внаслідок стрибка на патрульну автівки чоловік розбив лобове скло та пом'яв капот машини. Після цього незрозумілого вчинку порушника правоохоронці почали його затримувати.

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Втім, зробити це виявилося не так легко. Зловмисник чинив копам опір.

Може сісти на 5 років

Інцидент стався, коли патрульні складали адмінпротокол щодо порушення ПДР одним з водіїв.

Перехожий, який побачив поліцію, раптом вибіг на дорогу та з розгону стрибнув на службову машину поліції.

Оскільки під час затримання чоловік примудрився вдарити поліцейського, правоохоронці застосували до нього силу та викликали слідчо-оперативну групу.

Сам факт вчинення злочину кваліфікували як насильство щодо працівника поліції.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

За попередніми даними, правопорушення чоловік вчинив, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Якщо затриманого визнають винним в суді, йому загрожує до 5 років тюрми. На обранні якого запобіжного заходу щодо чоловіка наполягатимуть прокурори, наразі невідомо.

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