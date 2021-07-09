Внаслідок стрибка на патрульну автівки чоловік розбив лобове скло та пом'яв капот машини. Після цього незрозумілого вчинку порушника правоохоронці почали його затримувати.
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Втім, зробити це виявилося не так легко. Зловмисник чинив копам опір.
Може сісти на 5 років
- Інцидент стався, коли патрульні складали адмінпротокол щодо порушення ПДР одним з водіїв.
- Перехожий, який побачив поліцію, раптом вибіг на дорогу та з розгону стрибнув на службову машину поліції.
- Оскільки під час затримання чоловік примудрився вдарити поліцейського, правоохоронці застосували до нього силу та викликали слідчо-оперативну групу.
- Сам факт вчинення злочину кваліфікували як насильство щодо працівника поліції.
- Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.
За попередніми даними, правопорушення чоловік вчинив, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Якщо затриманого визнають винним в суді, йому загрожує до 5 років тюрми. На обранні якого запобіжного заходу щодо чоловіка наполягатимуть прокурори, наразі невідомо.
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