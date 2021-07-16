Инцидент произошел вечером 15 июля, когда по Крещатику прогуливалось немало людей. Молодой человек обнажил свои интимные органы и показывал их прохожим.

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Большинство свидетелей происшествия никак не реагировали на извращенца, однако нашлись и те, которые пресекли его правонарушения.

Довольно жестко задержали после избиения

По неподтвержденным данным, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Один из мужчин, которому не повезло увидеть половой орган злоумышленника, набросился на него с кулаками.

Нанося удары, очевидец пытался объяснить извращенцу, что на него смотрели женщины и дети.

Проведя "воспитательную беседу", мужчина ушел, а избитый извращенец поднялся и хотел убежать.

Впрочем, остаться без наказания от представителей закона у него не получилось. Злоумышленника задержали патрульные.

Составили ли в отношении нарушителя протокол, неизвестно. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Смотрите видео избиения и задержания извращенца в Киеве на Крещатике (18+):