Инцидент произошел вечером 15 июля, когда по Крещатику прогуливалось немало людей. Молодой человек обнажил свои интимные органы и показывал их прохожим.
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Большинство свидетелей происшествия никак не реагировали на извращенца, однако нашлись и те, которые пресекли его правонарушения.
Довольно жестко задержали после избиения
- По неподтвержденным данным, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.
- Один из мужчин, которому не повезло увидеть половой орган злоумышленника, набросился на него с кулаками.
- Нанося удары, очевидец пытался объяснить извращенцу, что на него смотрели женщины и дети.
- Проведя "воспитательную беседу", мужчина ушел, а избитый извращенец поднялся и хотел убежать.
Впрочем, остаться без наказания от представителей закона у него не получилось. Злоумышленника задержали патрульные.
Составили ли в отношении нарушителя протокол, неизвестно. В полиции инцидент пока не прокомментировали.
Смотрите видео избиения и задержания извращенца в Киеве на Крещатике (18+):