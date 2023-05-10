Это заметили в маршрутке №580. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Если водитель игнорирует: в Киеве полиция будет останавливать общественный транспорт во время тревоги

В Киеве водитель маршрутки угощает пассажиров конфетами

На обнародованных кадрах можно увидеть, что рядом с водителем лежит корзина с конфетами, на которой висит надпись "Угощайся". Также возле корзины сидит игрушечный мишка.

Милота в 580 маршрутке,

– подписали кадры очевидцы.

Отметим, что маршрутка №580 курсирует по маршруту от станции метро "Левобережная" до улицы Радунская.



Киевский водитель бесплатно угощает пассажиров конфетами / фото местные телеграм-каналы

Водитель Киевской области слушал в маршрутке российскую попсу

Ранее в Киевской области в маршрутке Гостомель – Киев водитель на весь салон слушал российскую попсу. К тому же он хамил людям, пытавшимся сделать ему замечание.

Как стало известно, ориентировочно 5 минут водитель стоял на остановке, рассказывая всем, какое у него было утром хорошее настроение и как ему его испортили "своей агрессией". Потом, когда другой пассажир попросил его ехать дальше, потому что в маршрутке жарко, а у него жена беременна, то очередная судьба хамства "вылилась и на его голову".