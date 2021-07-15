На месте работают специалисты. Поезда курсируют по маршруту "Крещатик" - "Академгородок". О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

Актуальная тема Метро на Виноградарь: первый тоннель между "Мостицкой" и "Сырцом" почти готов

В телеграм-канале "Типичный Киев" пассажиры, которые ехали в этом поезде сообщают, что человек погиб – его якобы переехало поездом.



Фото с места происшествия / 24 канал

Люди пишут, что из поездов на "красной" линии идет высадка пассажиров. Из-за остановки движения на станциях образовалось большое скопление.

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