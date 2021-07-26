На требования патрульных остановиться водитель отреагировал вовремя. Однако он не вышел к правоохранителям через дверь, а начал вылезать через разбитое стекло.

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Во время разговора с нарушителем инспекторы полиции сразу поняли, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Завел отверткой

Злоумышленник проник в грузовик, разбив окно / Фото патрульной полиции Киева

Задержали предполагаемого преступника 25 июля в Шевченковском районе Киева. По данным полиции, от прохождения освидетельствования на драгере мужчина отказался.

Никаких документов при себе у мужчины не было. Правоохранителям он объяснил, что просто выпил немалое количество алкоголя.

Киевлянин якобы увидел припаркованный КамАЗ, разбил стекло и залез внутрь. Завел машину он отверткой, которую нашел в салоне.



Мужчина завел КамАЗ с помощью отвертки / Фото патрульной полиции Киева

Патрульные составили в отношении водителя протокол об управлении в нетрезвом состоянии и вождении без соответствующих документов. На место происшествия вызвали следователей, которые задокументировали информацию об угоне машины.

Также правоохранители позвонили владельцу грузовика, который на тот момент не знал о пропаже машины.