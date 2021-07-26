На вимоги патрульних зупинитися водій відреагував вчасно. Однак він не вийшов до правоохоронців через двері, а почав вилізати через розбите скло.

Дивіться також Харків'янин вдарив 11-річну дівчинку в кінотеатрі та кинув у неї шльопанцем

Під час розмови з порушником інспектори поліції одразу зрозуміли, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Завів викруткою



Зловмисник проник до вантажівки, розбивши вікно / Фото патрульної поліції Києва

Затримали ймовірного злочинця 25 липня у Шевченківському районі Києва. За даними поліції, від проходження освідування на драгері чоловік відмовився.

Жодних документів при собі у чоловіка не було. Правоохоронцям він пояснив, що просто випив чималу кількість алкоголю.

Киянин нібито побачив припаркований КАМАЗ, розбив скло та заліз всередину. Завів автівку він викруткою, яку знайшов у салоні.



Чоловік завів КАМАЗ за допомогою викрутки / Фото патрульної поліції Києва

Патрульні склали щодо водія протокол про керування у нетверезому стані та водіння без відповідних документів. На місце події викликали слідчих, які задокументували інформацію про викрадення автівки.

Також правоохоронці подзвонили власнику вантажівки, який на той момент не знав про зникнення машини.