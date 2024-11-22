Правоохранители выясняют все детали этого инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о взрыве

"Полицейские выясняют обстоятельства взрыва в Днепровском районе столицы, в результате которого погиб мужчина. Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00", – говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной информации, мужчина подошел к автомобилю, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений, к сожалению, потерпевший погиб на месте.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управления полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы,

– добавляют в полиции.

Кстати, в конце октября от взрыва гранаты в Ровенской области погибли двое мужчин. Оба были переселенцами из Луганской области. Погибшими оказались отец и сын. Известно, что семья переехала в Ровенскую область в марте 2022 года.