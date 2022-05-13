Заметим, что это первый судебный процесс над российским военным в Украине с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля. Во время него Вадиму Шишимарину вынесут приговор за убийство мирного жителя нашего государства.

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Шишимарина обвиняют в убийстве гражданского на Сумщине

Соломенский районный суд города Киева взял на рассмотрение дело о российском военном Вадиме Шишимарине. 21-летний командир 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области нарушил законы и обычаи войны, а также совершил умышленное убийство.

Правоохранители после проведения расследования обнаружили, что в феврале он расстрелял 62-летнего жителя поселка городского типа Чупаховка, что на Сумщине. Тот вез велосипед и разговаривал по телефону. Сам мужчина был безоружным.

О том, что Шишимарина будут судить в Украине, накануне рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что это первый судебный процесс, в котором к уголовной ответственности привлекут российского военного за убийство гражданского.

Отметим, что Вадиму Шишимарину грозит заключение на минимум 10 лет. Если же суд примет максимально жесткое решение, то будет сидеть за решеткой 21-летний оккупант до конца своей жизни.

Прокурор Андрей Синюк требует провести открытый судебный процесс. В суде же отмечают, что заседание состоится на следующей неделе. Судьи после обсуждения в совещательной комнате приняли решение начать судебный процесс над Вадимом Шишимаринім 18 мая. Он, с учетом ходатайства прокуроров, будет открытым.

Как Шишимарин попал в милицию

Известно, что Шишимарин убил гражданского во время побега от ВСУ. Наши военные тогда разбили колонну оккупанта. Вскоре сам 21-летний командир попал в плен.

Позже СБУ допросила Шишимарина. Сотрудники также опубликовали видео, на котором российский военный рассказал о зверствах, которые совершал. Он отметил, что ему приказали стрелять по жителю Сумщины, поэтому он и выпустил по нему автоматную очередь.

Сам Вадим Шишимарин зарегистрирован в городе Усть-Илимске Иркутской области. Оккупант – служащий воинской части 32 010 в Московской области.

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