Зауважимо, що це перший судовий процес над російським військовим в Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією 24 лютого. Під час нього Вадимові Шишимаріну винесуть вирок за вбивство мирного мешканця нашої держави.

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Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного на Сумщині

Солом'янський районний суд міста Києва взяв на розгляд справу про російського військового Вадима Шишимаріна. 21-річний командир 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області порушив закони та звичаї війни, а також скоїв умисне вбивство.

Правоохоронці після проведення розслідування виявили, що у лютому він розстріляв 62-річного мешканця селища міського типу Чупахівка, що на Сумщині. Той віз велосипед і розмовляв телефоном. Сам чоловік був беззбройним.

Про те, що Шишимаріна судитимуть в Україні, напередодні розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона наголосила на тому, що це перший судовий процес, у якому до кримінальної відповідальності притягнуть російського військового за вбивство цивільного.

Зазначимо, що Вадимові Шишимаріну загрожує ув'язнення на щонайменше 10 років. Якщо ж суд ухвалить максимально жорстке рішення, то сидітиме за ґратами 21-річний окупант до кінця свого життя.

Прокурор Андрій Синюк вимагає провести відкритий судовий процес. У суді ж зазначають, що засідання відбудеться наступного тижня. Судді після обговорення у нарадчій кімнаті ухвалили рішення розпочати судовий процес над Вадимом Шишимаріним 18 травня. Він, з урахуванням клопотання прокурорів, буде відкритим.

Як Шишимарін потрапив до правоохоронців

Відомо, що Шишимарін убив цивільного під час втечі від ЗСУ. Наші військові тоді розбили колону окупанта. Невдовзі сам 21-річний командир потрапив до полону.

Пізніше СБУ допитала Шишимаріна. Співробітники також опублікували відео, на якому російський військовий розповів про звірства, які чинив. Він зазначив, що йому наказали стріляти по мешканцю Сумщині, тому він і випустив по ньому автоматну чергу.

Сам Вадим Шишимарін зареєстрований у місті Усть-Ілімську Іркутської області. Окупант – службовець військової частини 32 010 у Московській області.

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