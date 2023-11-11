Об этом сообщают в КГГА и КП "Киевтеплоэнерго". К киевлянам обратились с просьбой реагировать на ситуацию с пониманием, а также подчеркнули, что пытаются оперативно возобновить поставки услуг.

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В столице на выходных не будет тепла и горячей воды

Теплая и горячая вода не будет в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Днепровском районах. Причина – технические работы на одном из теплоисточников столицы.

Как уточнили в "Киевтеплоэнерго", работы будут продолжаться с 06:00 11 ноября до 06:00 13 ноября. В этот период будет отсутствовать отопление и приостановлена подача горячей воды.

Необходимость ремонта обусловлена необходимостью выполнить внеплановые меры по повышению надежности теплоснабжения во время отопительного сезона. Наши службы работают в усиленном режиме для оперативного возобновления поставок услуг. Спасибо за понимание,

– сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

Хватит ли Украине газа зимой

В этом году Украина подготовилась к отопительному сезону и вызовам, которые могут быть. Так, по данным Минэнерго, по состоянию на 1 ноября запасы природного газа в хранилищах достигли более 16 миллиардов кубов. Такие показатели выше прогнозируемых. Более того, это исторический максимум, которого удалось достичь Украине.

Нынешние запасы на 1,3 миллиарда кубов больше, чем планировалось Кабмином. Следовательно, эту зиму украинцы пройдут с достаточным количеством тепла. К слову, в прошлом году запасы газа в ноябре составили более 14 млрд кубометров.

К слову, европейские газохранилища также достигли исторического максимума. В настоящее время в европейских хранилищах находится 108,6 миллиарда кубометров газа. Ранее исторический максимум составил 106,2 млрд кубометров газа. Вместе с тем Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа. В ходе встречи в Пекине Орбан договорился с Путиным, что страна дополнительно закупит 600 миллионов кубометров газа.