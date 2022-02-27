Во время комендантского часа проводить эвакуацию нельзя. Поэтому призывы покидать свои дома и бомбоубежища – провокации.

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Есть информация, что неизвестные агитируют выходить из домов и укрытий для эвакуации. Если вам предлагают покинуть безопасное место, игнорируйте эти призывы,

– подчеркнули в КГГА.

Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что до 08:00 понедельника, 28 февраля, в Киеве длится комендантский час.