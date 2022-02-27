Під час комендантської години проводити евакуацію не можна. Отож заклики покидати свої домівки та бомбосховища – провокації.

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Маємо інформацію, що невідомі агітують виходити з будинків та укриттів для евакуації. Якщо вам пропонують покинути безпечне місце, ігноруйте ці заклики,

– наголосили у КМДА.

Київська міська державна адміністрація закликала мешканців столиці зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що до 08:00 понеділка, 28 лютого, у Києві триває комендантська година.

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