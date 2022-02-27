Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це трапилось 27 лютого.
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За 4 дні війти загинули понад десяток дітей
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив про загибель дітей, яких окупанти також вбивають.
Четверта доба… цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося,
– сказав Віктор Ляшко.
Додав, що це результати того, що творить російська армія, яку не можна назвати армією.
"Оскільки по медиках, по дітях, по школах, по дитячих садках стріляє не армія – стріляють терористи. І я ще раз заявляю: це не армія – це терористи", – пояснив міністр.
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