Об этом сообщает 24 Канал. В случае опасности направляйтесь в ближайшее укрытие, помните о своей безопасности.

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Где объявлена ​​воздушная тревога

По состоянию на 21.57 существует угроза баллистики с востока для Киева и нескольких областей: Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.

Также на территории Украины фиксируются несколько вражеских БпЛА в Кировоградской и Сумской областях. Они двигаются на Полтавщину.

В 21:55 в Сумах раздался взрыв. Пока неизвестно никаких деталей. Местные власти также еще не комментировали вражескую атаку.