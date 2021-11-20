Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве сообщило о I уровне опасности, то есть желтом.
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В Киеве объявили штормовое предупреждение
По информации Укргидрометцентра, 20 ноября, днем, в Киеве порывы ветра будут достигать 15 – 24 метров за секунду (I уровень опасности, то есть желтый),
– рассказали в ГСЧС.
Кстати, синоптики предупредили, что ветрено 20 ноября будет фактически на всей территории страны.
"Днем, 20 ноября, в большинстве областей порывы ветра 15 – 20 метров в секунду", – сообщили в Укргидрометцентре.
Там также предупредили о I уровне опасности, то есть желтом. Исключение составляет только Закарпатье, где сильного ветра не будет.
Ветер прогнозируют 20 ноября почти на всей территории Украины / Карта Укргидрометцентра