Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві повідомило про І рівень небезпеки, тобто жовтий.

До теми Більшість регіонів накриють дощі, а вночі – мокрий сніг: прогноз погоди на 20 листопада

У Києві оголосили штормове попередження

За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру сягатимуть 15 – 24 метрів за секунду (І рівень небезпечності, тобто жовтий),

– розповіли у ДСНС.

До речі, синоптики попередили, що вітряно 20 листопада буде фактично на всій території країни.

"Вдень, 20 листопада, у більшості областей пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду", – повідомили в Укргідрометцентрі.

Там також попередили про І рівень небезпечності, тобто жовтий. Виняток становиться тільки Закарпаття, де сильного вітру не буде.



Вітер прогнозують 20 листопада майже на всій території України / Карта Укргідрометцентру