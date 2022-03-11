Информация об угрозе авиаудара появилась около 16:02.

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Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

Обратите внимание! Утром 11 марта враг нанес авиаудары по Ивано-Франковску, Луцку и Днепру. В Офисе Президента говорят, что разрушительная война России против гражданских граждан и крупных городов Украины продолжается.

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