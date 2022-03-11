Інформація про загрозу авіаудару з'явилася приблизно о 16:02.

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Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Зверніть увагу! Вранці 11 березня ворог завдав авіаударів по Івано-Франківську, Луцьку та Дніпру. В Офісі Президента кажуть, що руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.