В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве снова раздаются сирены. Системы экстренного оповещения включили в 9:09.

Возьмите свой "тревожный чемодан" и направляйтесь в хранилище. Не забудьте выключить приборы энергопитания.

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Пребывайте в укрытии до тех пор, пока не получите уведомление об отбое тревоги.

Заметим, российские террористы утром 16 марта обстреляли Шевченковский район столицы. Осколок из вражеского снаряда попал в 12-этажный дом.

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