В Киеве объявлена воздушная тревога – все немедленно в укрытие
7 марта 2022 , 07:39Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве объявлена воздушная тревога. Людям необходимо срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.
Оставаться там нужно, пока не оповестят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
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Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!