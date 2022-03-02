Соответствующую информацию сообщили в 15.30 2 марта. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

В Киеве воздушная тревога: людей просят перейти в укрытие

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!

– сообщили власти.

Власти добавили, что просят всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.



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