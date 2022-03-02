Соответствующую информацию сообщили в 15.30 2 марта. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
В Киеве воздушная тревога: людей просят перейти в укрытие
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
– сообщили власти.
Власти добавили, что просят всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
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