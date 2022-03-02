Відповідну інформацію повідомили о 15:30 2 березня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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У Києві повітряна тривога: людей просять перейти в укриття

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!

– повідомила влада.

Всіх людей закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.



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