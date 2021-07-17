Инцидент произошел 17 июля во время мощной грозы. Видео в сети опубликовали очевидцы. На нем видно, как парашютиста относит в небо.
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"Катер перевернуло в воде, а судьба человека с парашютом неизвестна", – сообщили в KIEVMAP. Впоследствии СМИ уточнили, что мужчину пытаются поймать. Других подробностей пока неизвестно.
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Непогода в Киеве: что известно
- Ориентировочно в 16:30 в столице поднялся сильный ветер, а потом начался дождь. Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья и срывал покров на летних террасах.
- Грозовые дожди охватят западные и северные регионы Украины и завтра, 18 июля. Вероятно, кое-где непогода пронесется и в центральных областях.