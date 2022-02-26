По словам Кличко, город находится под контролем украинской армии. Хотя на улицах столицы до сих пор могут находиться вражеские ДРГ, с которыми сейчас ведутся бои.
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"Военные, полиция, Нацгвардия, тероборона, добробаты защищают наш город. Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому передвижение по городу будет ограничено и усложнено", – предупредил Кличко.
Городской глава Киева призвал жителей оставаться в укрытиях, так как Россия снова может нанести удар с воздуха.
Он также напомнил, что станции метро доступны в качестве укрытия во время воздушной угрозы.
Обращение Виталия Кличко