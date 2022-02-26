За словами Кличка, місто перебуває під контролем української армії. Хоча на вулицях столиці і досі можуть перебувати ворожі ДРГ, з якими зараз ведуться бої.

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"Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона, добробати захищають наше місто. Ми облаштовуємо блокпости в столиці, тому пересування містом буде обмежено та ускладнено", – попередив Кличко.

Відтак міський голова Києва закликав мешканців залишатися в укриттях, адже Росія знову може завдати удару з повітря.

Він також нагадав, що станції метро доступні як укриття під час повітряної загрози.

Звернення Віталія Кличка