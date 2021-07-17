Под стенами международного выставочного центра выстроилась огромная очередь из желающих получить укол от COVID-19. За час до открытия там собралось более 300 человек.
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Без конфликтов не обошлось
Однако киевляне не могут разобраться, кто в какой очереди стоит, и создают конфликтные ситуации, во время которых паникуют и ссорятся.
- Ситуацию под контроль взяла охрана МВЦ, поделив людей на две очереди: "по записи" и "живую".
Вакцинация в Украине: что известно
- Одну дозу вакцины получили 2 604 862 человека;
- Две дозы – 1 406 180 человек (из них двое за границей);
- Всего в Украине проведено 4 011 040 прививок.
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