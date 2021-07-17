Под стенами международного выставочного центра выстроилась огромная очередь из желающих получить укол от COVID-19. За час до открытия там собралось более 300 человек.

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Без конфликтов не обошлось

Однако киевляне не могут разобраться, кто в какой очереди стоит, и создают конфликтные ситуации, во время которых паникуют и ссорятся.

Ситуацию под контроль взяла охрана МВЦ, поделив людей на две очереди: "по записи" и "живую".

Вакцинация в Украине: что известно

Одну дозу вакцины получили 2 604 862 человека;

Две дозы – 1 406 180 человек (из них двое за границей);

Всего в Украине проведено 4 011 040 прививок.

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