Під стінами міжнародного виставкового центру вишикувалася величезна черга з охочих отримати укол від COVID-19. За годину до відкриття там зібралося понад 300 осіб.

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Без конфліктів не обійшлося

Однак кияни не можуть розібратися, хто в якій черзі стоїть, і створюють конфліктні ситуації, під час яких панікують і сваряться.

Ситуацію під контроль взяла охорона МВЦ, поділивши людей на дві черги: "за записом" і "жива".

Вакцинація в Україні: що відомо

Одну дозу вакцини отримали 2 604 862 особи;

Дві дози – 1 406 180 людей (із них двоє за кордоном);

Загалом в Україні проведено 4 011 040 щеплень.

Детальніше В Україні зробили уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19