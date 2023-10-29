Новорожденного оставили в оконце жизни при Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины на проспекте Владимира Ивасюка. К слову, это уже второй случай в течение месяца, когда в Киеве оставляют детей.

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Мальчику несколько дней от рождения

Медики рассказали, что тревожная кнопка сработала вечером 24 октября. Около 21:30 в "окошечке жизни" в Киеве оставили младенца. Когда медики пришли к "окошку жизни", то нашли там новорожденного мальчика. Заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины Елена Тетерина сообщила, что ребенка обследовали, согрели и накормили. По словам медика, ребенок был в удовлетворительном состоянии.

Малыш был одет в новую и чистую одежду. Он был закутан в пеленки и одеяла, похожие на те, которые выдаются вместе с пакетом малыша в роддомах,

– говорит Тетерина.

Вместе с ребенком оставили записку, где указали дату рождения ребенка – 18 октября 2023 года. Как подчеркнули медики, она была написана на русском языке. Тетерина сообщила, что дата рождения может быть реальной. Мальчика оставили 24 октября и, по словам медиков, он выглядит как на 5 – 6 дней от рождения. В записке также указали, что младенца вакцинировали во время выписки из родильного. Тетерина предполагает, что мальчик родился в другом роддоме.

В настоящее время ребенок находится в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины по проспекту Владимира Ивасюка. Мальчик в удовлетворительном состоянии врачи уже подготовили документы, необходимые для передачи младенца в Службу по делам детей.

Мальчика назвали Максимом

Медсестры, которые заботятся о младенце, дали мальчику временное имя – Максим. Представители Службы по делам детей дадут ему официальное имя, которое укажут в документах.

Максимом его назвали медицинские сестры по собственным ощущениям, наверное, кому-то он показался похожим на Максима. До этого у нас были подброшены малыши, которых сестры называли Миколайчиком и Назарчиком. Последнего положили к "окошке жизни" менее двух недель назад. Мы их всех помним, ведь каждому отдаем частицу души, кормя и обогревая их,

– рассказывают медсестры.

В целом, в течение года в "окошечке жизни" в Киеве оставили троих новорожденных, двое из которых - в октябре. "Окошки жизни" работают уже 9 лет. Сначала новорожденных в них не приносили, только три года спустя в Киеве оставили ребенка в нем. В общей сложности зафиксировано 9 случаев, когда в Киеве в "окошечке жизни" покидали младенца.

Стоит подчеркнуть, что все происходит анонимно – никаких камер наблюдения. Вместе с тем, мать в течение 2 месяцев может обратиться в учреждение, где оставила ребенка, и забрать его. Впрочем, в Киеве пока такие случаи не фиксировали.