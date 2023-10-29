Новонародженого залишили у "віконці життя" при Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини на проспекті Володимира Івасюка. До слова, це вже другий випадок протягом місяця, коли у Києві залишають дітей.

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Хлопчику кілька днів від народження

Медики розповіли, що тривожна кнопка спрацювала увечері 24 жовтня. Близько о 21:30 у "віконці життя" у Києві залишили немовля. Коли медики прийшли до "віконця життя", то знайшли там новонародженого хлопчика. Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини Олена Тетеріна повідомила, що дитину обстежили, зігріли й нагодували. За словами медикині, немовля було у задовільному стані.

Малюк був одягнений у новий і чистий одяг. Він був закутаний у пелюшки та ковдри, схожі на ті, які видаються разом із пакунком малюка в пологових будинках,

– говорить Тетеріна.

Разом з дитиною залишили записку, де вказали дату народження дитини – 18 жовтня 2023 року. Як підкреслили медики, вона була написана російською мовою. Тетеріна повідомила, що ця дата народження може бути реальною. Хлопчика залишили 24 жовтня і, за словами медиків, він має вигляд, як на 5 – 6 днів від народження. У записці також вказали, що немовля вакцинували під час виписки з пологового. Тетеріна припускає, що хлопчик народився в іншому пологовому будинку.

Нині дитина знаходиться у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини на проспекті Володимира Івасюка. Хлопчик у задовільному стані, лікарі вже підготували документи, які необхідні для передавання немовля до Служби у справах дітей.

Хлопчика назвали Максим

Медсестри, які опікуються немовлям, дали хлопчикові тимчасове ім'я – Максим. Представники Служби у справах дітей згодом дадуть йому офіційне ім'я, яке вкажуть у документах.

Максимком його назвали медичні сестри за власними відчуттями, напевне, комусь він видався схожим на Максима. До цього у нас були підкинуті малюки, яких сестри називали Миколайчиком і Назарчиком. Останнього поклали до "віконця життя" менш ніж два тижні тому. Ми їх усіх пам'ятаємо, адже кожному віддаємо частинку душі, годуючи та обігріваючи їх,

– розповідають медсестри.

Загалом, протягом року у "віконці життя" в Києві залишили трьох новонароджених, двоє з яких – у жовтні. "Віконця життя" працюють уже протягом 9 років. Спочатку новонароджених у них не приносили, лише через три роки у Києві лишили дитину у ньому. Загалом зафіксовано 9 випадків, коли у Києві у "віконці життя" залишали немовля.

Варто наголосити, що все відбувається анонімно – жодних камер спостереження абощо. Разом з тим, матір протягом 2 місяців може звернутися до установи, де залишила дитину, й забрати її. Втім, у Києві поки таких випадків не фіксували.