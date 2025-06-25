Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал.

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Открыли на Оболони артобъект, создан и установлен в знак благодарности воинам территориальной обороны – киевлянам, которые стали на защиту столицы и Украины в начале полномасштабного вторжения России. Объект расположен в северной части столицы неслучайно – именно на севере в феврале 2022-го украинская армия, в частности бригады ТрО, сдерживали натиск армии России, которая рвалась в Киев,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр также рассказал о символизме скульптурной композиции.

"Идея композиции "Осознание" – помочь осмыслить внутренние изменения, через которые прошел каждый украинец после начала широкомасштабной войны. От шока и растерянности к решимости, силы и единения. Первыми решимость проявили именно те, кто присоединился в ряды теробороны, чтобы защищать свой город", – отметил мэр.

В Киеве открыли скульптурную композицию в честь воинов ТрО / Фото с телеграм-канала Виталия Кличко

В мероприятии приняли участие военнослужащие, которые принимали участие в защите столицы. Также присутствующие почтили минутой молчания память погибших Героев.

Проект реализован компанией ОККО в рамках инициативы "ОКО за ОКО", которая воплощается совместно с фондом "Вернись живым".