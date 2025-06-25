Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал.
До теми Дві бригади Нацгвардії отримали 1700 БпЛА від киян, – Кличко
Відкрили на Оболоні артоб'єкт, створений та встановлений на знак подяки воїнам територіальної оборони – киянам, які стали на захист столиці та України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Об'єкт розташований у північній частині столиці невипадково – саме на півночі у лютому 2022-го українська армія, зокрема бригади ТрО, стримували натиск армії Росії, яка рвалася до Києва,
– повідомив Віталій Кличко.
Мер також розповів про символізм скульптурної композиції.
"Ідея композиції "Усвідомлення" – допомогти осмислити внутрішні зміни, через які пройшов кожен українець після початку широкомасштабної війни. Від шоку й розгубленості до рішучості, сили та єднання. Першими рішучість виявили саме ті, хто долучилися до лав тероборони, щоб захищати своє місто", – зазначив мер.
У Києві відкрили скульптурну композицію на честь воїнів ТрО / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка
У заході взяли участь військовослужбовці, які брали участь у захисті столиці. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих Героїв.
Проєкт реалізовано компанією ОККО в межах ініціативи "ОКО за ОКО", яка втілюється спільно з фондом "Повернись живим".