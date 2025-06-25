Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, пише 24 Канал.

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Громада за рік відправила понад 20 тисяч БпЛА

Від громади столиці передав бійцям Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту чергову партію допомоги. 25 Київська бригада ім. князя Аскольда НГУ отримала 700 FPV-дронів різних типів (зокрема, нічні та денні). Також сьогодні ще 1000 FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади НГУ,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку 2025 року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ виділено на оснащення та нагальні потреби 70 мільйонів гривень, а 27-й бригаді – 95 мільйонів гривень.

"Нагадаю, загалом від початку року від громади відправили на передову понад 20 000 БпЛА різних типів. Громада Києва допомагала і продовжує допомагати нашим захисникам!" – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку поточного року столиця спрямувала на підтримку сил безпеки й оборони вже 6 мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко доручив збільшити допомогу захисникам ще на 2 мільярди гривень. За словами мера, відповідний проєкт рішення Київради має бути винесений на голосування найближчим часом.