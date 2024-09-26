Об этом 24 Каналу рассказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, отметив, что сеть Центров рекрутинга разрастается довольно быстро и демонстрирует положительные результаты. За последние месяцы количество добровольцев, что хотят присоединиться к рядам украинской армии, растет.

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Процесс должен быть максимально прозрачным

Открытие этих центров в Киеве – большом городе – имело целью обеспечить людям возможность удобнее добираться до них. В Центрах рекрутеры предоставят информацию о вакансиях, которые есть в наличии, а также о том, какие есть части. Далее добровольцам помогут присоединиться к Силам обороны на конкретную позицию в конкретную часть.

Центры рекрутинга, по словам уполномоченного Минобороны, это информационно-консультационный сервис для тех, кто интересуется и возможно колеблется, имеет какие-то предостережения, страхи. В Центрах им помогут определиться, сконтактируют с уполномоченным человеком в конкретной воинской части, который даст ответы на вопросы. Также можно будет пройти собеседование. Если воинской части подходит человек, а человеку подходит часть, дальше проходит оформление.

Важно, чтобы этот процесс был максимально прозрачным, четким, понятным. Центры помогают людям на этом пути,

– отметил он

Важно! В Центрах рекрутинга повестки не раздают и не могут раздавать, потому что это гражданская среда и работают здесь гражданские женщины-рекрутеры. К армии они причастны только тем, что помогают определиться людям в том, как присоединиться к Вооруженным Силам. В Центре рекрутинга даже можно не называть свои фамилии, здесь не проверяют документов, ведь это не имеет никакого значения. Наша задача, по словам Бежевца, помочь человеку определиться с должностью, оформить документы и устроиться в воинскую часть.

На сегодня благодаря всем принятым мерам – и онлайн-платформам, где части непосредственно размещают вакансии, и рекрутинговым инициативам отдельных воинских частей, рекрутинговых центров Вооруженных Сил и в частности сети Центров рекрутинга, около 6,5 тысячи человек ежемесячно добровольно соглашается на военную службу.

Этот показатель за последние 4 – 5 месяцев растет. Это свидетельствует о том, что все инициативы правильные, они дают свой результат, получают доверие, и все больше людей таким образом добровольно приобщаются к Силам обороны,

– подчеркнул Алексей Бежевец.

Напомним, что министр обороны Рустем Умеров рассказал, какие вакансии пользуются наибольшим спросом в украинской армии. Это – водители-механики, операторы дронов, а также гражданские должности.