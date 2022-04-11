В Киеве открывается Южный мост для автотранспорта: в МВД назвали условия для водителей

11 апреля 2022 , 19:19
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Источник:

телеграм МВД Украины

Сегодня в Киеве открыли Южный мост для автомобильного транспорта. Такое решение было принято для того, чтобы нормализовать движение и уменьшить пробки в столице.

Более месяца Южный мост работал только для спецтранспорта и общественного транспорта.

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Теперь переправа с левого на правый берег осуществляется тремя мостами:

  1. Северным
  2. Дарницким
  3. Южным

Водители должны пропускать служебный, специальный транспорт, кареты скорой и машины с гуманитарной помощью.

Обратите внимание – Когда можно будет вернуться в Киев и на пригородные территории: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук