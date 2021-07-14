Сейчас работники Киевтранспарксервиса уже установили информационные знаки на муниципальных площадках в центре Киева. В ближайшие дни это сделают и на остальных 62 паркомплощадках.

Смотрите также В Киеве будут штрафовать водителей за неуплату за парковку: но не сразу

По словам заместителя директора коммунального предприятия Евгения Псёла, таблички будут информировать водителей о стоимости парковки, способах оплаты и штрафах за бесплатное пребывание на площадках днем.

Будут видны как днем, так и ночью

Чиновник отметил, что таблички изготовлены по современным технологиям, то есть их можно будет нормально разглядеть даже в темное время суток.

Кроме того, на них напечатали QR-код, который ведет на информационный портал с дополнительными данными обо всех нюансах работы парковочных площадок.

Номер парковочной площадки, парковочная зона, содержится информация про самое главное – стоимость парковки, доступность, способы их оплаты, каким образом можно оплатить парковку, также содержится график работы парковочной площадки,

– рассказал о преимуществах табличек Псёл.

Вскоре уже будут штрафовать

С 1 июля в Киеве почти втрое выросли цены на услуги общественных парковочных площадок в центре города и в прилегающих к нему районах. Впрочем, чтобы водители смогли привыкнуть к нововведениям, а также разобраться с новыми правилами и ценами, власть столицы решила не наказывать киевлян сразу. Штрафы за неуплату за услуги парковки начнут выписывать с 16 июля.