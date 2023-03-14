В то же время часть блокпостов – обновят и укрепят. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Почему в Киеве уберут часть блокпостов

По словам Попко, некоторые блокпосты и инженерные постройки останутся функционировать. Часть из них – переведут в "спящий режим". А остальные – будут полностью демонтированы.

Инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы, оставят и усовершенствуют. В частности, непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми, блиндажи укрепят, а окопы приведут в порядок,

– отметил глава КГВА.

Часть других инженерных заграждений будет в "спящем" режиме. То есть, их уберут из проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи оставят. Это сделают, чтобы в случае возникновения угрозы для Киева оперативно привести блокпосты в боевой режим.

"Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых сейчас нет нужды, – демонтируют. То есть блокпосты уберут из проезжей части, бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи вывезут, окопы засыпят, а блиндажи демонтируют", – подчеркнул Попко.

Важно! На сегодняшний день прямая угроза боевых действий в Киеве – минимальная, а оптимизация сети заграждений сделает Киев более комфортным для жителей.

В Киеве уберут часть блокпостов: смотрите видео

Могут ли на блокпосту дать повестку

Начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что просто так вручить повестку на блокпосту, которая означала бы, что человека сразу отправят в воинскую часть, – это невозможно. Эта повестка ощущается только тогда, когда человек прошел медосмотр и когда уточнены все данные.

По словам Горбача, слухи о том, что повестки дают на блокпостах за нарушение ПДД – неправдивы. Однако человеку повестку могут дать, чтобы уточнить свои данные в территориальных центрах комплектования.