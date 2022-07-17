Об особенностях вручения повесток рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он отметил, что в большинстве случаев повестка вручается для уточнения военно-учетных данных.
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Повесток, чтобы отправить сразу в армию, не дают
Просто так вручить повестку на блокпосте, которая означала бы, что человека сразу отправят в воинскую часть, – это невозможно. Эта повестка вручается только тогда, когда человек прошел медосмотр, когда уточнены все данные,
– объяснил Горбач.
Руководитель Управления персонала штаба Сухопутных войск отметил: слухи о том, что повестки дают на блокпостах за нарушение ПДД – неправдивы. Однако человеку повестку могут дать для уточнения данных в территориальных центрах комплектования.
Повестка – это не наказание, – Горбач
Горбач также подчеркнул, что повестка не может быть наказанием – для этого есть соответствующие органы, в частности, суды, которые определяют ответственность.
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Резников о вручении повесток: коротко
- Ранее министр обороны Алексей Резников раскритиковал практику раздачи повесток как наказание.
- Глава Минобороны отметил: в некоторых городах повестки вручают на улицах, ведь должно быть выполнение плана.
- Доукомплектование будет происходить в любом случае, ведь среди украинских военных есть и погибшие и раненые.
- Ранее глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что около 3 миллионов граждан состоят на учете не по месту жительства.
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