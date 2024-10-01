В Киеве появился новый сквер Героев-пограничников и мемориал "Небесный дозор", – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнека открыли в Киеве мемориал "Небесный дозор" в память о бойцах 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор".

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

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"Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнекой открыли в Дарницком районе столицы, в новосозданном сквере Героев-пограничников, мемориальную скульптуру "Небесный дозор". В знак уважения и памяти погибших Героев 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что мемориал и сквер создали при поддержке меценатов.

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Кличко также выразил благодарность защитникам за их подвиг.

Уже 11-й год наши бойцы противостоят российскому злу и агрессии. Украинцы сражаются за свое свободное и независимое государство. Мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Настоящая сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главной цели. Благодарю каждого Защитника и Защитницу Украины! Честь и слава нашим военным! Вечная память павшим Героям!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Открытие мемориальной скульптуры "Небесный дозор" / Фото Виталия Кличко

Напомним, недавно, в День памяти защитников Украины, в Киеве открыли Мемориальные монументы погибшим киевлянам-Защитникам и Защитницам на двух городских кладбищах – Лесном и Берковецком. Мемориалы установлены возле аллей почетных захоронений украинских воинов.