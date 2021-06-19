В Киеве поймали криминального авторитета "Деда": его уже трижды депортировали из Украины

В столице правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед". Его уже трижды депортировали из Украины, а в последний раз еще и запретили въезд на 15 лет.

Говорится о 56-летнем гражданине Армении. Неоднократно судимый мужчина имеет существенные связи с криминалитетом.

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Истории 3 попыток выдворить "Деда" из Украины

Известный по прозвищу "Дед" криминальный авторитет отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонщины и Львовщины. Там у него был статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019 года суд принял решение о выдворении злоумышленника за пределы Украины. Однако уже через 2 месяца он вернулся в страну.

злоумышленника за пределы Украины. Однако уже через 2 месяца он вернулся в страну. Правоохранители снова поймали его и уже во второй раз выдворили , было это в августе 2019 года. Тогда криминальному авторитету запретили 5 лет выезжать в страну.

, было это в августе 2019 года. Тогда криминальному авторитету запретили 5 лет выезжать в страну. Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину на самолете в октябре 2019 года. Через несколько месяцев после этого правоохранители разоблачили злоумышленника. Третье его выдворение произошло в июле 2020 года. Тогда криминальному авторитету запретили пересекать границу Украины уже до 2035 года.

Злоумышленник снова вернулся

Все это не остановило злоумышленника от попытки в очередной раз прибыть в Украину для распространения своего преступного влияния. Правоохранители узнали, что "Дед" планирует сделать это через пункт пропуска Волынской таможни.

Поэтому 18 июня его задержали на основании решения суда. "Авторитета" поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В планах – снова выдворить его из страны.



Полиция снова задержала криминального авторитета "Деда" / Фото Нацполиции