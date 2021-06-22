Прощались со Святославом Волковым на Майдане Незалежности. После этого его должны были доставить на кремацию.

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На Майдане простились с Горьким Луком

На Майдане Незалежности 22 июня состоялась церемония прощания со Святославом Волковым – известным блогером и военным медиком.

По информации издания "Левый берег", на церемонию прощания пришли более 100 человек.

На прощании также был бывший нардеп Борислав Береза.

Хотел что-то написать, но не пишется. Просто больно и горько. Ты в лучшем из миров, Горький Лук! Прости,

– сказал Береза.



Для прощания с Горьким Луком люди стояли в очереди / Фото LB.ua. Александр Рудоманов

Дана Яровая в фейсбуке 21 июня писала, что будут прощаться со Святославом на 12 часов. После – будет кремация.

Его книгу раскупили еще до поступления в продажу

Святослав Волков родился в Киеве, получил филологическое образование.

При жизни работал на разных должностях – от учителя, фельдшера до руководителя предприятия.

Был также военным медиком.

В 2014 году Горький Лук создал сатирический блог, в котором высмеивал действия России в отношении Украины.

Он стал очень популярным. Поэтому впоследствии вышла книга "Ноука от Горького Лука", основанная на его заметках в блоге.

Известно, что половина 1 тиража книги разошлась еще до поступления в продажу.

Киевский фотограф Александр Заклецкий написал, что Святослав писал блестящие тексты которые прочитывались на одном дыхании.

Он заглядывал в самую бездну русского мира и анализировал все явления этого агрессивного больного существа безжалостно препарируя его своим словом, как острым скальпелем.

– сказал Заклецкий.

Он умел рассказывать очень смешно о страшных вещах, но умел быть и очень серьезным, но всегда интересным. Более того, сообщил, что последняя книга мужчины только верстается. Она о торговле людьми и "очень страшная".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Святослава Волкова.