Прощились з Святославом Волковим на Майдані Незалежності. Після цього його мали доправити на кремацію.

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На Майдані попрощались з Горьким Луком

На Майдані Незалежності 22 червня відбулась церемонія прощання зі Святославом Волковим – відомим блогером та військовим медиком.

За інформацією видання "Лівий берег", на церемонію прощання пришли понад 100 людей.

На прощанні також був колишній нардеп Борислав Береза.

Хотів щось написати, але не пишеться. Просто боляче і гірко. Ти в найкращому зі світів, Горький Лук! Прощай,

– сказав Береза.



Для прощання з Горьким Луком люди стояли в черзі / Фото LB.ua. Олександр Рудоманов

Дана Ярова у фейсбуці 21 червня писала, що прощатимуться зі Святославом на 12 годину. Опісля – буде кремація.

Його книгу розкупили ще до надходження в продаж

Святослав Волков народився у Києві, здобув філологічну освіту.

За життя працював на різних посадах – від вчителя, фельдшера до керівника підприємства.

Був також військовим медика.

У 2014 році Горький Лук створив сатиричний блог, в якому висміював дії Росії щодо України.

Він став дуже популярним. Тож згодом вийшла книга "Ноука от Горького Лука", заснована на його дописах в блозі.

Відомо, що половина 1 накладу книги розійшлась ще до надходження в продаж.

Київський фотограф Олександр Заклецький написав, що "хронічні хвороби, пережиті стреси, дуже важко перенесений коронавірус та ПТСР зробили своє". Розповів також, що Святослав писав блискучі тексти, що прочитувалися на одному диханні.

Він заглядав у саму безодню русского міра та аналізував всі явища цього агресивного хворого створіння безжально препаруючи його своїм словом, як гострим скальпелем,

– сказав Заклецький.

Він вмів розповідати дуже смішно про страшні речі, а але вмів бути і дуже серйозним, але завжди цікавим. Ба більше, Заклецький повідомив, що остання книга чоловіка тільки верстається. Вона про торгівлю людьми й "дуже страшна".