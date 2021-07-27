Мужчина повыдирал цветы и покидал их на дорогу. Нарушителя забрали в полицию. Решается вопрос об определении правовой квалификации его действий.

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Как все было

К полицейским, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия, где и задержали правонарушителя.

С Донбасса

Им оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.