В Киеве презентовали Каталог украинских производителей техники для громад

Официальная презентация Каталога производителей украинской техники для громад состоялась 27 мая в Киеве.

В каталог вошли 255 единиц техники, которые производятся на 32 предприятиях из 14 областей Украины.

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В частности, в каталоге представлены:

общественный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи);

коммунальная техника (уборочные машины, мусоровозы, поливочные и дорожные машины, самосвалы, тралы, машины для землеройных работ);

специальная техника (автоцистерны, прицепы и полуприцепы, пожарно-спасательная техника, подъемное оборудование, машины скорой помощи, фургоны и грузовики);

а также навесное оборудование (ковши, щетки дорожные, снегоуборочные отвалы, вилы для поддонов, косилки, пылесосы для листьев, измельчители древесины, секаторы и выкорчеватели).

Что такое Каталог украинских производителей Это инициатива, которая реализуется Федерацией работодателей Украины совместно с Министерством экономики Украины, Ассоциацией городов Украины и Офисом народного депутата Дмитрия Кисилевского в рамках политики "Сделано в Украине". Каталог призван предоставить заказчикам информацию об имеющихся украинских производителях техники для громад и способствовать увеличению спроса на товары, произведенные в Украине.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко на презентации Каталога производителей украинской техники для громад сообщила, что правительство намерено максимально способствовать осведомленности громад о наличии в Украине машиностроительных предприятий, способных обеспечить все потребности в технике.

Призываю громады приобщаться к политике "Сделано в Украине" и покупать продукцию украинской перерабатывающей промышленности. Это не только позволит выполнять законодательное требование локализации, но и будет способствовать развитию экономики Украины. Ведь машиностроение дает один из крупнейших мультипликационных эффектов для экономики в виде рабочих мест и налогов в бюджет. До 40% средств, потраченных государством на украинские товары, возвращается украинцам в виде зарплат и налогов и сборов,

– отметила Юлия Свириденко.

Презентация Каталога производителей украинской техники / Фото предоставлены организаторами

Автор законодательства о локализации, народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский отметил, что украинская промышленность способна обеспечить все потребности громад в коммунальной и специальной технике, а также в общественном транспорте.

Закон о локализации увеличил производство практически во всех отраслях, на которые он распространяется. Но проникновение импорта в публичные закупки все еще остается позорно большим. В прошлом году государство потратило на публичные закупки около триллиона гривен. Из них около 400 миллиардов – на импорт. Из-за этого бюджет потерял от 100 до 160 миллиардов гривен налогов. Этих средств сегодня не хватает ВСУ. Управление публичными закупками в интересах внутренних производителей является признаком состоятельности государства,

– подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

26 февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой экономической политики "Сделано в Украине". Она призвана способствовать развитию внутреннего производства, привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и увеличению несырьевого экспорта.