Для этого киевлянам надо зарегистрироваться через сервис Helsi.me вакцины есть на выбор – CoronoVac (Sinovac Biotech) или Spikevax (Moderna), которые предоставляет МОЗ Украины.

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С 22 июля, вакцинироваться можно в центре вакцинации, работающем на базе МВЦ. А завтра, с 23 июля, – в 117 пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

Я призываю всех киевлян позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку от коронавируса. Потому что сегодня, как вы знаете, мир готовится к следующей волне пандемии, которую прогнозируют уже в начале осени,

– сказал Виталий Кличко.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве зафиксировали первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса – Дельтой. Он наиболее агрессивен, чем предыдущие мутанты.

Также напоминаем, что вакцинация препаратом Moderna в МВЦ продлится всего 4 дня.