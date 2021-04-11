В сети опубликовали сообщение о продаже микроавтобуса премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter из автопарка Геннадия Кернеса. Автомобиль покойного политика стоит 150 тысяч долларов.

В сообщении говорится, что бронированный микроавтобус выпустили в 2013 году. Кожаный салон автомобиля укомплектован экраном и акустикой, есть связь с водителем.

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Представитель компании, которая продает микроавтобус, рассказал, что сейчас машина находится в Киеве.

Состояние хорошее, пробег маленький, всего 23 тысячи километров. Одно кресло сняли для удобства высадки пассажиров. Оно есть в комплекте, аккуратно сложено в багажнике вместе с годовым комплектом резины, практически новым,

– рассказал менеджер.

Кроме того, в компании говорят, что микроавтобусом пользовался "известный человек".

Бронированный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter / Фото Auto ria

В сети пишут, что автомобиль ранее принадлежал Кернесу. В автопарке политика был Mercedes-Benz Sprinter аналогичного цвета.

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