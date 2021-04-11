В Киеве продают бронированный микроавтобус Кернеса за 150 тысяч долларов: фото
В сети опубликовали сообщение о продаже микроавтобуса премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter из автопарка Геннадия Кернеса. Автомобиль покойного политика стоит 150 тысяч долларов.
Источник:Newsroom
В сообщении говорится, что бронированный микроавтобус выпустили в 2013 году. Кожаный салон автомобиля укомплектован экраном и акустикой, есть связь с водителем.
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Представитель компании, которая продает микроавтобус, рассказал, что сейчас машина находится в Киеве.
Состояние хорошее, пробег маленький, всего 23 тысячи километров. Одно кресло сняли для удобства высадки пассажиров. Оно есть в комплекте, аккуратно сложено в багажнике вместе с годовым комплектом резины, практически новым,
– рассказал менеджер.
Кроме того, в компании говорят, что микроавтобусом пользовался "известный человек".
Бронированный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter / Фото Auto ria
В сети пишут, что автомобиль ранее принадлежал Кернесу. В автопарке политика был Mercedes-Benz Sprinter аналогичного цвета.
Кернес умер: главное
- Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите". Последние месяцы политик лечился в Германии. В частности, боролся с коронавирусом.
- Похоронили Кернеса 23 декабря в Харькове на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.
- Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса только 24 февраля 2021 года.
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