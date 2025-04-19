Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий полиции Киева для РБК-Украина.

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Что говорят в полиции о "задержании" митингующих

Возле кинотеатра "Жовтень" на Подоле произошли столкновения протестующих и полиции. В СМИ сообщали, что всех активистов, которые мешали проведению кинофестиваля, задержали правоохранители. Однако в полиции прокомментировали, что в участок забрали наиболее активных протестующих.

Конфликт, который произошел между двумя группами молодых людей, полицейские смогли быстро разнять. Сейчас действиям протестующих дают правовую оценку.

Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко сказал журналистам Суспильному, что возле кинотеатра готовились провокации.

По нашей информации, группа мужчин, которые шли в кинотеатр "Жовтень", планировала устроить провокацию с другой группой мужчин. Сейчас активных протестующих доставили в Подольское отделение полиции и с ними проводят нужные действия,

– отметил он.

Полицейские и в дальнейшем следят за порядком возле кинотеатра. В случае очевидных нарушений на протестующих будут составлять протоколы.

Ранее пресс-офицер Подольского управления Нацполиции в Киеве Наталья Крот рассказывала "Радио Свобода", что правоохранители проверяли некоторых людей.

Никто никого не задерживает, просто в связи с тем, что собрались протестующие против этого кинофестиваля, подозрительных людей приглашают в отделение полиции для установления всех обстоятельств и их личности,

– рассказала пресс-офицер полиции.

Первый в Украине фестиваль квир-кино Sunny Bunny продлится до 25 апреля. Все это время полицейские будут находиться возле "Жовтня" для безопасности. Также патрулирование в столице полиция усилит из-за Пасхальных праздников.

К слову, фестиваль ЛГБТК+ Sunny Bunny, который длится с 18 апреля, впервые проходит отдельно от кинофестиваля "Молодость". Из-за того, что мероприятие представителей ЛГБТК+ проходит в даты Пасхи, организаторов критиковали в социальных сетях. Они объяснили, что такой график проведения ранее согласовали с международным фестивальным календарем.